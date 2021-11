Economia Mais de 17 mil segurados do Igeprev precisam fazer a Prova de Vida no Tocantins Procedimento deve ser realizado nestes meses de novembro e dezembro de forma digital

Mais de 17 mil segurados do Instituto de Gestão Previdenciária (Igeprev) deverão realizar a Prova de Vida 2021 no Tocantins. O procedimento deve ser realizado nestes meses de novembro e dezembro por aposentados e pensionistas com o objetivo de garantir os direitos previdenciários de cada segurado e a manutenção do benefício. A prova deve ser realizada pelo aplicativo M...