Economia Mais de 150 mil pequenos negócios do Tocantins podem se beneficiar de novo programa federal “Acredita” deve ampliar acesso a crédito, negociação de dívidas e beneficiará microempreendedores individuais microempresas e empresas de pequeno porte

O Tocantins tem um total de 152.009 Microempreendedores Individuais (MEIs), microempresas e empresas de pequeno porte que podem se beneficiar do Programa Acredita. A iniciativa visa criar condições para ampliar o acesso a crédito, renegociação de dívidas e garantir mais apoio a esses três setores da economia. De acordo com informações divulgadas pela Secretaria de Com...