Economia Mais de 10 milhões ainda não sacaram fundo do PIS-Pasep Segundo a Caixa, R$ 23,3 bilhões podem ser retirados até 2025

Liberado desde agosto de 2019, o saque das contas dos fundos do Programa de Integração Social (PIS) e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) está esquecido por muitos trabalhadores. Segundo a Caixa Econômica Federal, cerca de 10,5 milhões de brasileiros ainda não retiraram R$ 23,3 bilhões. Tem direito ao saque quem trabalhou com cartei...