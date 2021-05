Economia Mais da metade das domésticas ficou sem renda na pandemia Segundo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 4,9 milhões de pessoas atuavam no trabalho doméstico remunerado no trimestre encerrado em fevereiro deste ano

Terezinha Francisco Tavares, 52, trabalhava há 13 anos para uma família em São Paulo quando a pandemia começou, em março do ano passado. Em outra casa, prestava serviços há nove. Em ambas, a facilidade dessas dispensas evidenciam a fragilidade dos vínculos. "Todo esse tempo de trabalho e saí com a diária do dia e mais nada. Todo o mundo tem um motivo. Teve que aj...