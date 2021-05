Economia Maioria dos municípios do Tocantins não sente pandemia e aparece com saldo positivo de empregos Em 90 dos 139 municípios há saldo positivo de emprego entre abril de 2021 e março deste ano; no Estado saldo é de 11.012 novos postos de trabalhos formais, alta de 6,14%

A pandemia de Covid-19 não afetou a geração de novos empregos na maioria dos municípios do Tocantins. Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério da Economia, analisados pelo Jornal do Tocantins mostra que em 90 dos 139 municípios tocantinenses registraram saldo positivo na geração de novos empregos. O saldo negativo é enco...