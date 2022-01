Economia Maior preço da gasolina segue a R$ 6,99 na Capital e fica acima dos R$ 7 em Gurupi e Araguaína Números são da primeira pesquisa de 2022 divulgada pelo Procon Tocantins

A primeira pesquisa de 2022 encontrou o litro da gasolina pelo valor de até R$ 6.99 em Palmas. Em Gurupi e Araguaína, os maiores preços do produto nas bombas de combustíveis ficam em R$ 7,19 e R$ 7,29, respectivamente. Os números são do Procon Tocantins que realiza o levantamento dos preços dos combustíveis nas maiores cidades do Estado semanalmente. Conforme a pesq...