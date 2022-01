Economia Maior aquisição da história dos games, compra da Activision pela Microsoft envolve smartphones, metaverso e serviço Recordes quebrados em poucos dias dão a tônica do dinamismo do setor de games, peça-chave em diversas tendências da tecnologia

A compra da Zynga pela Take-Two, por US$ 12,7 bilhões (R$ 70 bilhões), foi a maior da indústria dos videogames durante uma semana. O anúncio desta terça-feira (18) dando conta de que a Microsoft firmou acordo para adquirir a Activision Blizzard por US$ 68,7 bilhões subiu ainda mais o sarrafo da corrida bilionária da indústria dos videogames. É a maior aquisição da his...