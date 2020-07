Economia Magazine Luiza fecha acordo para operar 214 lojas só com energia solar Expectativa é que energia seja entregue a partir do próximo ano; rede de varejo fechou contrato de aluguel para o fornecimento

O Magazine Luiza fechou acordo com a GreenYellow para o fornecimento de energia solar para 214 das suas mais de 1.100 lojas. O contrato, que funciona no modelo de aluguel, prevê a entrega de 9307,1 MWh por ano. O acordo foi firmado ainda no primeiro trimestre deste ano, mas a expectativa é de que a energia seja entregue a partir de 2021. As 214 lojas da rede passarão, e...