Economia Magazine Luiza anuncia a aquisição da plataforma Jovem Nerd A varejista informou que o conteúdo produzido pelo Jovem Nerd continuará sendo disponibilizado nos canais atuais e a liberdade editorial será mantida

A Magazine Luiza anunciou nesta quarta-feira (14), a aquisição do Jovem Nerd, a maior plataforma multimídia voltada para o público nerd e geek do país. A empresa não divulgou o valor do negócio. A varejista informou que o conteúdo produzido pelo Jovem Nerd continuará sendo disponibilizado nos canais atuais e a liberdade editorial será mantida. O conteúdo será i...