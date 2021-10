As inscrições para a segunda edição do processo seletivo de trainees do Magalu exclusivo para profissionais negros, que se encerravam neste domingo (17), foram prorrogadas para o dia 24 de outubro.

A empresa vai fazer uma live na quinta (21) com Luiza Trajano, a presidente do conselho de administração do Magalu, para falar sobre representatividade de pessoas negras nos cargos de liderança.

O processo seletivo deste ano repete o formato da versão do ano passado, com os mesmos pré-requisitos para tentar combater práticas que costumam funcionar como barreiras de entrada a pessoas negras.

A empresa não vai exigir que os candidatos tenham inglês fluente nem experiência de intercâmbio, e eles podem ser formados desde 2018 em qualquer curso superior. Idade e instituição de ensino também não serão critérios levados em conta pelos recrutadores, segundo a companhia.

No ano passado, quando o Magalu abriu as inscrições da seleção de trainees exclusiva para profissionais negros, as redes sociais levantaram uma enxurrada de ataques racistas. A repercussão acabou contribuindo para a divulgação das vagas e turbinou o número de inscrições, que ultrapassou 22.000, ante menos de 18.000 inscritos no ano anterior, sem a temática racial.

Na edição do ano passado, a ideia inicial era selecionar cerca de dez candidatos, como acontecia em média nos anos anteriores, mas a empresa acabou contratando 19 pessoas.