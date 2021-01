Economia MadeiraMadeira recebe aporte de US$ 190 mi e vira novo unicórnio brasileiro Empresa de venda de móveis passou a ser avaliada em mais de US$ 1 bi

O site de venda de artigos para o lar MadeiraMadeira anunciou nesta quinta-feira (7) que recebeu um aporte de US$ 190 milhões liderado por SoftBank e Dynamo, tornando-se um unicórnio, startup avaliada em US$ 1 bilhão ou mais. O anúncio ocorre 16 meses após a empresa ter recebido outro aporte de US$ 110 milhões, e foi precipitado pela aceleração do negócio em 202...