Economia Média ponderada de área total semeada da soja no TO e outros 11 estados juntos correspondem a 97% Tocantins apresenta uma produtividade acima da obtida na safra anterior. Levantamento da Conab traz ainda dados do arroz, feijão-caupi, algodão, sorgo e milho no estado

O 6º Levantamento da Safra 2021/22 divulgado pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) traz o panorama das principais culturas desenvolvidas em todo o país. Destaca-se, por exemplo, a soja no Tocantins que está entre os estados com produtividades acima da obtida na safra 2021/21. No período de 27 de fevereiro a 5 de março, a média nacional ponderada pela área t...