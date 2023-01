Economia Lula revoga decreto de Bolsonaro que reduzia tributo de grandes empresas e tirava R$ 5,8 bi da União Ex-presidente havia cortado à metade as alíquotas de Pis e Cofins sobre as receitas financeiras dessas companhias

O governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) revogou neste domingo (1º) decreto do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) que cortava à metade as alíquotas de tributos pagos por grandes empresas, em medida que poderia ter impacto de R$ 5,8 bilhões nas receitas no primeiro ano da gestão do petista. A revogação já era esperada. Antes mesmo da posse, a equipe do ministro Fernan...