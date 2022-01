Economia Lula e Gleisi citam Espanha como exemplo e falam em revogar reforma trabalhista Na Espanha, a nova reforma, chamada também de "contrarreforma", revisa uma que foi feita em 2012 e que teria impulsionado a precarização das condições de trabalho no país

