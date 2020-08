Economia Lucro do FGTS será depositado nas contas nesta segunda Trabalhador vai ter depositado em sua conta do FGTS R$ 1,90 para cada R$ 100 que ele tinha no fundo no dia 31 de dezembro.

A Caixa deposita nesta segunda-feira, 31, parte do resultado do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) do ano de 2019 nas contas dos trabalhadores que tinham saldo em 31 de dezembro de 2019. O valor será distribuído de forma proporcional ao saldo das contas naquela data atinge o total de R$ 7,5 bilhões. A distribuição de resultados representa cerca de 66%...