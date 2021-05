Economia Lucro da Caixa cresce 50,3%, com R$ 4,6 bilhões no primeiro trimestre Índice de Basileia da instituição atingiu 17,6%, 7,35 pontos percentuais acima do mínimo exigido pelo Banco Central

A Caixa Econômica Federal teve lucro líquido de R$ 4,6 bilhões no primeiro trimestre deste ano, crescimento de 50,3% em relação ao mesmo período de 2020. Os resultados foram divulgados nesta quarta-feira (12). A margem financeira, que é a principal fonte de receita do banco, obtida com operações de crédito, aumentou 6,8% na mesma base de comparação, para R$ 11 bil...