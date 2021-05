Economia Lira esvazia agenda econômica priorizada por Maia Desde que assumiu o cargo de presidente da Câmara, o deputado tem se esforçado para evidenciar a nova fase harmônica entre Legislativo e Executivo

Desde que assumiu o cargo, em fevereiro, o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), tem se esforçado para evidenciar a nova fase harmônica entre Legislativo e Executivo, o que, na prática, tem se traduzido em atos que esvaziam a agenda do antecessor, o deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ). No campo do ministro Paulo Guedes (Economia), a decisão mais emblemática foi a ...