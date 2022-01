Um dos grandes vilões que pesam no orçamento familiar é o preço do botijão de gás. Pesquisa realizada em 29 revendedoras da Capital aponta uma variação de até 9 % no preço do gás de cozinha. O levantamento feito nas regiões sul, norte, central, Taquaralto e Taquaruçu mostra que o menor valor encontrado é de R$110 e o maior chega a R$120. Os dados são do Procon Tocantins.

Em janeiro do ano passado, o gás de cozinha em Palmas, variava entre R$ 80 e R$98. O maior valor encontrado pelo levantamento foi em novembro, no qual chegava a R$ 125, na região norte da Capital.

Já em Araguaína, no norte do Estado, a variação no primeiro mês de 2022, chega a 14,29%. Das 23 revendedores pesquisadas, duas apresentaram o produto a R$ 105, enquanto que em outras quatro empresas que revendem o produto, o gás de cozinha é encontrado a R$120. Nos demais estabelecimentos, o botijão de 13 kg custa em média de R$ 110 a R$ 115.

De acordo com o Sindicato dos Revendedores e Transportadores de Gás Engarrafado do Estado do Tocantins, atualmente são aproximadamente 800 revendedoras legalizadas do produto em todo o Estado.