Economia Levantamento identifica variações de 23,11% a 251,57% entre produtos na capital Pesquisa traz os preços de 45 itens registrados em 12 supermercados de Palmas

Na hora de fazer as compras, a melhor dica continua sendo a tradicional pesquisa de preço. O último levantamento realizado pelo Procon Tocantins, referente ao mês de agosto, traz as variações de 24 itens de alimentação, 7 hortifrutigranjeiros e 14 produtos de higiene e limpeza, no qual 32 produtos apresentaram percentuais de variações acima de 50 %. A consulta contemplou a...