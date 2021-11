Economia Levantamento aponta variação de mais de 7 % na gasolina aditivada na Capital Produto pode ser encontrado até R$7,16 em Taquaralto, região sul de Palmas

Pesquisa divulgada nesta quarta-feira, 3, pelo Procon Tocantins aponta uma variação de 5,25% na gasolina e de 7,18 % gasolina aditivada nos postos de combustíveis em Palmas. No caso do etanol e do diesel chega respectivamente a 15,41 % e 10,78 %. Dos 56 postos pesquisados nas regiões norte, sul, central, Taquaralto e no distrito de Taquaruçu, o maior ...