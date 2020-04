Após reunião com empresas leiloeiras do Tocantins na última terça-feira, 7, o governo liberou os leilões de bovinos em todo o Estado, mas com restrição de participantes. O Executivo explicou que está em fase de medidas gradativas para superar as dificuldades socioeconômicas devido à pandemia, além de que o agronegócio é a principal atividade econômica do Tocantins e os leilões são importantes neste contexto. No entanto, a recomendação é que os eventos ocorram apenas com pessoas diretamente envolvidas como compradores, vendedores e organizadores.

O governador Mauro Carlesse enfatizou na videoconferência que sua maior preocupação é com o número de pessoas no local, mas que “os pecuaristas vão saber lidar com essa situação e dar exemplo para outros setores”. Além disso, o gestor afirmou que, gradativamente, técnicos da Agência de Defesa Agropecuária (Adapec) e da Secretaria Estadual de Saúde (SES) conversarão com representantes de todas as áreas para “retomar a atividade econômica de forma responsável e segura em todo o Tocantins. Os leilões presenciais não podem acabar”, frisou.

Outras recomendações emitidas na reunião são quanto à distância mínima de dois metros entre as mesas e a restrição de bebidas alcoólicas para evitar a aglomeração de pessoas, além da disponibilidade obrigatória de álcool em gel para as mãos. Durante a videoconferência, o secretário da SES, Edgar Tollini externou que são medidas gradativas e em evolução para superar os problemas socioeconômicos do Estado, lembrando ainda que o Tocantins não chegou ao pico da epidemia e, portanto, ainda há perigo, por isso, a necessidade de cumprir as recomendações da SES e da Organização Mundial de Saúde (OMS).

Os empresários participantes da reunião destacaram a importância dos leilões para a economia do Estado e se comprometeram a promover eventos seguros e com responsabilidade, de acordo com as exigências.