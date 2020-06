Economia Leilão doa mais R$ 200 mil e totaliza R$ 450 mil repasses para construção do Hospital de Amor Ao todo foram R$ 701 mil arrecadados pelo leilão para as obras

O valor de R$ 450 mil, dos R$ 701 mil arrecadados no Leilão Pecuária Solidária, já foi repassado para as obras do Hospital de Amor do Tocantins, em construção em Palmas. A entrega de uma parcela de R$ 200 mil ocorreu nesta terça-feira, dia 23 no próprio canteiro de obras da unidade de saúde. O ato público conduzido pelo idealizador do projeto, o leil...