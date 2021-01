Economia Leilão do 5G prevê criação de rede privativa para o governo federal A portaria foi publicada nesta sexta-feira, 29, em edição extra do Diário Oficial da União e deve ser seguida pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel); previsão é de que o leilão aconteça ainda no primeiro semestre deste ano

O Ministério das Comunicações (MCom) estabeleceu as diretrizes para o edital do leilão das frequências do 5G, a quinta geração de comunicação móvel. Uma das determinações é a criação de uma rede privativa, de alta segurança e criptografada, para a comunicação entre os órgãos da administração pública federal. A portaria foi publicada nesta sexta-feira, 29, em&nbs...