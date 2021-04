Economia Lances sinalizam apetite forte por Santos Dumont e Congonhas, avalia mercado Entre operadoras estrangeiras, participaram a espanhola Aena, a Corporación América Airport, e as francesas ADP e Vinci, esta última vencedora da concorrência pelo bloco Norte

O mercado se surpreendeu com os preços ofertados pelas concessões de aeroportos licitadas nesta quarta-feira (7) e viu o resultado da concorrência como um bom indicativo de interesse para a próxima rodada de leilões do setor, na qual o governo oferecerá os aeroportos de Congonhas, em São Paulo, e Santos Dumont, no Rio. A sétima rodada de leilões de concessões da Ana...