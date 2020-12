Economia Lançamentos de imóveis voltam ao nível positivo pela 1ª vez na pandemia Número alcançou 111.429 unidades no acumulado em 12 meses em outubro

Os lançamentos de novos empreendimentos imobiliários no mês de outubro deste ano foram 85,5% maiores do que no mesmo período do ano passado, segundo indicador divulgado nesta terça (22) pela Abrainc (Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias). Foram 14.459 unidades colocadas no mercado, a maioria no segmento econômico, que inclui o antigo programa Minha ...