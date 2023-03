O Sindicarnes (Sindicato das Indústrias Frigoríficas de Carnes Bovinas, Suinas, Aves, Peixes e Derivados do Tocantins) ingressou nesta sexta-feira, 10, às 12h23 com um pedido para que também seja suspensa a cobrança da chamada “taxa agro” da forma suspensa pra os filiados da Associação dos Produtores de Soja e Milho do Tocantins (Aprosoja) e conseguiu a decisão às 17h13.

A decisão é do juiz Océlio Nobre, da 1ª Vara da Fazenda Pública de Palmas, que havia suspendido a cobrança do tributo para os filiados da Aprosoja no final do mês passado.

A tributação era de 0,2%, mas passou para 1,2% na alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre produtos de origem vegetal, mineral e animal com vigência a partir deste mês, conforme a lei estadual 4.029, aprovada no ano passado.

Conforme o sindicato, a Lei Estadual nº 4.029 é inconstitucional por introduzir dispositivo novo em outra lei reconhecida como inconstitucional em outra ação do próprio sindicato, que suspendeu, até hoje, a lei anterior, com alíquota de 0,2%.

Na decisão, o juiz Nobre lembra que a Lei de nº 3.617, de 2019 criou um tributo ao instituir o Fundo Estadual de Transporte (FET) para prover recursos financeiros destinados aos serviços relativos a transportes no Estado e a lei questionada pelo sindicato mudou aquela lei, suspensa judicialmente, para permitir nova cobrança do tributo, o que fere a legislação.

“A contribuição ao FET, por ser compulsória e não guardar relação com a utilização de rodovias ou estradas, tem natureza jurídica de imposto, estando submetida aos limites constitucionais ao poder de tributar, de modo que não afigura-se possível a vinculação de imposto estadual a fundo não previsto na Constituição Federal”, assinala.

No entendimento do juiz, seria a cobrança de dois "impostos" sobre o mesmo fato gerador pelo estado, o que é vedado. ~

A decisão beneficia 9 filiados do Sindicarnes: a Cooperfrigu (de Gurupi); Boi Brasil (Alvorada e Araguaína); Plena (Paraíso); LKJ (Araguaína); Master boi (Nova Olinda); Minerva (Araguaína), JBS (Araguaína) e Frigorífico Paraíso (Paraíso).