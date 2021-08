Economia Justiça suspende realização de vaquejada em Taguatinga neste fim de semana Também impõem ao Município que não ceda o espaço para o evento e impõe multa de R$ 50 mil em caso de descumprimento

A Justiça Estadual determinou a suspensão da realização da 2ª Vaquejada Tropa de Elite que aconteceria neste sábado, 14, em Taguatinga. A decisão é desta quinta-feira, 12, com base em um pedido do Ministério Público do Tocantins (MPTO) em desfavor da administração municipal e da organização do evento. A decisão é da 1ª Vara Cível de Taguatinga e cabe recurso. Além de sus...