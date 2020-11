Economia Justiça manda Serasa parar de vender dados pessoais de brasileiros Ação pública contesta venda de nome, CPF, idade, gênero e classe social sem consentimento; empresa diz seguir a lei

O desembargador César Loyola determinou na sexta-feira (20) a suspensão da venda de informações pessoais de clientes pela Serasa Experian. O Ministério Público do Distrito Federal havia entrado com uma ação pedindo a suspensão da "comercialização maciça de dados pessoais de brasileiros por meio dos serviços 'Lista Online' e 'Prospecção de Clientes' ", que vendem dados c...