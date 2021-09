Economia Justiça garante auxílio-doença do INSS para dona de casa A segurada está afastada do trabalho como doméstica desde 2002, quando foi diagnosticada com asma crônic

Decisão do TRF-3 (Tribunal Regional Federal da 3ª Região), responsável por São Paulo e Mato Grosso do Sul, garantiu a retomada do pagamento do auxílio-doença a uma dona de casa. A segurada está afastada do trabalho como doméstica desde 2002, quando foi diagnosticada com asma crônica. O INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) cortou o benefício em 2017. Confor...