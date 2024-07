Economia Justiça Federal abre seleção para cadastro de estagiários com bolsas de R$ 1 mil Inscrições começam no dia 1º e vão até 16 de agosto. Formulário de documentos exigidos deverão ser enviados pela internet

A Justiça Federal do Tocantins lançou um edital para formar cadastro reserva de estagiários de diferentes áreas. As bolsas são de R$ 1 mil mais vale transporte. As inscrições vão começar na próxima semana. Clique aqui e confira o edital Conforme o edital, serão selecionados alunos dos cursos de Administração, Ciência da Computação e afins, Ciências Co...