O juiz Gustavo Bruschi, da Comarca de Palmeira das Missões, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, mandou soltar um empresário gaúcho de 53 anos que acabou preso no início de terça-feira, em Colinas do Tocantins. no momento quem tentou registrar um boletim de ocorrência pelo furto de 400 toneladas de soja de uma fazenda localizada em Araguacema, como mostrou o JTo.

Na hora do cadastro do homem, que é diretor comercial de uma empresa de transporte de grãos com escritório naquela cidade, o CPF apontou um mandado de prisão em aberto, expedido pela Comarca Palmeira das Missões (RS) desde 20 de novembro de 2020. O empresário é natural de Colorado (RS). Segundo informações do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, ele foi condenado de forma definitiva a um ano, dez meses e 27 dias de prisão por receptação.

O JTO teve acesso à decisão desta sexta-feira, 24. O juiz Bruschi acolheu integralmente o parecer do Ministério Público do Rio Grande do Sul e reconheceu “a ocorrência da prescrição da pretensão executória”, ou seja, perdeu o prazo para o cumprimento da pena, em relação ao empresário.

Na decisão, o juiz declarou extinta a punibilidade do empresário e expediu o alvará de soltura, remetida para o judiciário do Tocantins às 18h29 desta sexta-feira.

“O(a) Dr(a) Juiz(a), que assina o presente alvará de soltura, da Vara e Comarca que constam na presente ordem, determina ao Ilmo. Sr. Delegado de Polícia ou Diretor do Estabelecimento Penal, que coloque em liberdade, se por al (outro motivo) não estiver presa, a pessoa indicada e qualificada na presente ordem”, escreveu o magistrado gaúcho.

Assim que recebeu a decisão, o juiz de Colinas, Jose Carlos Ferreira Machado, mandou soltar o empresário em despacho expedido às 18h29.