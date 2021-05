Economia Juros do cheque especial sobem para 124,5% ao ano, informa BC Taxa subiu 2,2 pontos percentuais em relação a março

Os juros do cheque especial subiram em abril, de acordo com as Estatísticas Monetárias e de Crédito divulgadas hoje (28), pelo Banco Central (BC). A taxa chegou a 124,5% ao ano, após subir 2,2 pontos percentuais em relação a março. A taxa média do rotativo do cartão de crédito subiu 0,7 ponto percentual para 335,3% ao ano. As famílias pagaram, em média, juros ...