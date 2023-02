Economia Juiz mantém decisão que averba matrículas de fazendas milionárias flagradas com agrotóxicos suspeito Wellington Magalhães negou reconsideração ao grupo São Miguel, de Lagoa da Confusão. Cinco fazendas seguem com restrições para venda e obtenção de crédito

O juiz Wellington Magalhães, de Cristalândia, negou o pedido de reconsideração feito pelo grupo agro São Miguel Incorporações e Participações e manteve a averbação de matrículas de cinco fazendas pertencentes ao grupo (antiga Diamante), que atua na região de Lagoa da Confusão, sudoeste do Tocantins. A decisão que averbou as matrículas saiu no final do ano passad...