Economia Jornal Daqui também conta com versão online e pré-venda com 20% de desconto Impresso tem a opção da pré-venda pelo site ou aplicativo, basta acessar www.meudaqui.com.br

O Jornal Daqui oferece um conteúdo diversificado tanto em sua versão impressa quanto digital, que proporciona uma forma ainda mais fácil de acompanhar as notícias do estado por meio da internet, seja pelo computador, celular ou tablet. Na versão digital, assim como na impressa, os leitores podem acessar as ofertas dos anunciantes e ficar por dentro das novidades das pr...