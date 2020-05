Economia Joesley Batista é liberado para trabalhar nas empresas do grupo J&F Desde 2017, Joesley havia sido proibido de trabalhar nas empresas por medida cautelar

Depois de três anos afastado por determinação judicial, o empresário Joesley Batista já pode voltar a trabalhar nas empresas do grupo J&F - entre elas, o frigorífico JBS, o banco Original e a Eldorado Celulose. Nesta terça-feira, 26, a 6ª turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) liberou por unanimidade o empresário para funções executivas nas empresas do grupo. "...