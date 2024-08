Economia Jeep Renegade 2025 chega com novidades Modelo ganha novas versões, novas cores e cinco anos de garantia de fábrica

A linha 2025 do Jeep Renegade chega ao mercado com novas versões, edição limitada e novas cores. Com a gama ainda mais completa, o modelo passa a cobrir 95% do seu segmento. Os preços vão de R$ 115.990 a R$ 179.990. A marca oferece a configuração PCD - Jeep Renegade 1.3 Turbo - por R$ 99.719. Equipado com o motor mais potente da categoria e o ún...