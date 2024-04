Economia Jeep Compass 2025 tem novo motor e chega mais barato Traz também duas novas versões, mais equipamentos e maior tempo de garantia

O Jeep Compass 2025 chega ao mercado com novidades em versões, motorização, preços menores e mais equipamentos de segurança de série em algumas configurações. Os descontos vão de R$ 5 mil a R$ 20 mil, além de duas novas configurações (Overland e Blackhawk) com motor 2.0 turbo de 272 cv, o mesmo que equipa a RAM Rampage. Com a nova linha, os valores da tabela ficara...