Economia Janela de plantio de soja semente e cadastro de áreas nas planícies tropicais começa nesta terça Foram cultivadas na última safra nas planícies tropicais do Tocantins, 66.120 hectares, em 112 propriedades.

Começa nesta terça-feira, 20, o período da janela de plantio de soja semente nas planícies tropicais tocantinenses. A Instrução Normativa (IN) nº 05/2021 abriu a possibilidade do produtor da cultura salvar as sementes para uso próprio nessas áreas, que compreendem os municípios de Lagoa da Confusão, Cristalândia, Pium, Formoso do Araguaia, Guaraí e Dueré. A medida t...