Os pontos turísticos da região do Jalapão continuam fechados por tempo indeterminado, conforme o Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins). O órgão informou, em comunicado, que a suspensão continua enquanto não forem apresentados todos os protocolos com os procedimentos de segurança para evitar o contágio da Covid-19. Essas medidas devem ser apresentadas pelo Comitê de Crise, instituído pelo Governo do Estado do Tocantins.

Conforme o Naturatins, a Região Turística Encantos do Jalapão está sem receber visitantes desde março e, a manutenção da suspensão, incluem o Parque Estadual do Jalapão e a Área de Proteção Ambiental do Jalapão como a Cachoeira da Velha, Dunas, Cachoeira do Formiga e Serra do Espírito Santo.

A reabertura desses atrativos turísticos e outros do Estado é motivo de reuniões constantes, sendo que em uma delas estiveram presentes representantes do Comitê de Crise e Naturais, além da Agência do Desenvolvimento do Turismo, Cultura e Economia Criativa (Adetuc), prefeitos e secretários de Meio Ambiente e Turismo de Mateiros, Ponte Alta e São Félix do Tocantins.

Segundo o Naturatins, além do Jalapão, todas as Unidades de Conservação de responsabilidade do órgão como os Parques e o Monumento Natural das Árvores Fossilizados do Tocantins (Monaf) permanecem fechadas para visitação por tempo indeterminado, conforme o Decreto nº 6.067 publicado no Diário Oficial em 17 de março.