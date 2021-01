Economia Jair Bolsonaro evita Fórum Econômico Mundial de novo Com o avanço da pandemia do novo coronavírus, haverá um encontro virtual do fórum a partir deste domingo (24)

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) não deve participar pelo segundo ano seguido do Fórum Econômico Mundial. O evento anual reúne alguns dos principais líderes internacionais, além de grandes empresários e entidades. Com o avanço da pandemia do novo coronavírus, haverá um encontro virtual do fórum a partir deste domingo (24). As sessões se estenderão até se...