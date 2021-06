Economia Jabutis do Senado na MP da Eletrobras vão custar mais R$ 15 bilhões, diz indústria Texto do senador Marcos Rogério incluiu benefícios até para geração de energia a carvão

Com mais jabutis do que o texto aprovado na Câmara, o novo relatório da medida provisória (MP) que abre caminho para a privatização da Eletrobras, apresentado nesta quarta (16) no Senado, avança ainda mais sobre o planejamento do setor elétrico e deve ampliar os custos para o consumidor ao estender subsídios sobre térmicas a carvão. A União pela Energia, grupo que re...