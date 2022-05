Economia Itens da cesta básica em maio na capital tem variações que podem chegar a mais de 200 % Levantamento do Procon Tocantins identificou 16 produtos com percentual de variação acima de 100 %

O último levantamento divulgado pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) aponta que embora o salário mínimo nominal hoje no país seja de R$ 1.212, o valor ideal seria de R$ 6.394,76. E um dos itens que mais pesam no bolso do brasileiro é a alimentação. E nessas horas não tem jeito, a pesquisa é a melhor dica para quem quer economizar. P...