Economia Itaú Unibanco prevê recessão no Brasil em 2022 Em um contexto de ruídos fiscais e juro mais alto, o PIB (Produto Interno Bruto) brasileiro deve cair 0,5% no ano que vem

Em um contexto de ruídos fiscais e juro mais alto, o PIB (Produto Interno Bruto) brasileiro deve cair 0,5% em 2022. A estimativa de recessão é do Itaú Unibanco, que revisou suas projeções econômicas nesta segunda-feira (25). A previsão anterior indicava alta de 0,5% no próximo ano. A reversão no cenário, conforme o banco, ocorre em meio a incertezas na área fiscal...