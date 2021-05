O Itaú revisou a projeção de crescimento do PIB (Produto Interno Bruto) de 2021 de 4,0% para 5,0%, nesta quinta-feira (27).

Segundo o banco, a atividade econômica continuou se expandindo no primeiro trimestre de 2021. "A normalização na taxa de poupança das famílias, o crescimento expressivo da economia global com alta de preços de commodities, e o ciclo de estoques no setor industrial vêm sustentando a retomada da atividade econômica".

O Itaú vê ainda que, após queda em março, "a mobilidade e o consumo de serviços vêm se recuperando de forma mais rápida do que esperávamos".

Segundo o Itaú, a mobilidade e o consumo de serviços se recuperam rapidamente

Dessa forma, eles revisaram a estimativa do PIB do segundo trimestre de contração de 0,1% para crescimento de 0,6% ante o trimestre anterior com ajuste sazonal.Também esperam alta de 0,6% no primeiro trimestre.

"Há risco de novos recrudescimentos da pandemia, mas avaliamos que o impacto econômico seria moderado, como verificado na segunda onda. Além disso, o avanço da vacinação deverá reduzir os riscos

relacionados à dinâmica do vírus no segundo semestre do ano", diz o banco em relatório.