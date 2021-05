Economia Itaú espera aumento de inadimplência neste ano, diz presidente da instituição Presidente do Itaú afirmou que com o aumento da inadimplência, a expectativa do banco é de consumir parte das reservas feitas no ano passado para cobrir eventuais calotes

A pandemia ainda pode ter impacto no orçamento familiar e no fluxo de caixa das empresas ao longo deste ano. Segundo o presidente do Itaú Unibanco, Milton Maluhy Filho, esse cenário reforça a expectativa de que os índices de inadimplência do banco registrem alta nos próximos meses. Esse indicador começaria a estabilizar apenas no quarto trimestre. Segundo a inst...