Economia Itaú emite dívida de R$ 1 bi após comprar prédio mais caro do Brasil Do total, R$ 530 milhões têm vencimento em fevereiro de 2034 e R$ 470 milhões, em fevereiro de 2039, afirmou o banco. As letras têm opção de recompra a partir de 2029 e 2034, respectivamente

O Itaú Unibanco anunciou nesta sexta-feira (2) que emitiu R$ 1 bilhão em letras financeiras —título de dívida—, com recursos sendo direcionados para aquisição de empreendimento imobiliário, segundo comunicado ao mercado. Do total, R$ 530 milhões têm vencimento em fevereiro de 2034 e R$ 470 milhões, em fevereiro de 2039, afirmou o banco. As letras têm opção de rec...