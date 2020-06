Economia IRPF 2020: prazo para declaração termina nesta terça-feira, 30 De acordo com Boletim divulgado nesta segunda, 29, até as 15 horas a Receita Federal havia recebido 27.366.386 declarações

O último dia para que os contribuintes entreguem as declarações do Imposto de Renda Pessoa Física 2020 é nesta terça-feira, 30. De acordo com Boletim divulgado nesta segunda, 29, até as 15 horas a Receita Federal havia recebido 27.366.386 declarações do IRPF 2020. Caso perca o prazo para declaração, a Receita informa que os contribuintes estarão sujeitos ao pag...