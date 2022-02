Economia IPTU 2022 isenta 29,3 mil famílias e 806 contribuintes têm desconto por adesão ao Palmas Solar Incentivos fiscais somam R$ 1.037.198,45 só para este ano fiscal

Em Palmas, 29.398 contribuintes estão isentos do pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de 2022 e outros 806 contribuintes vão receber desconto por terem aderido ao Programa Palmas Solar. As datas de vencimento da primeira parcela ou parcela única ficou definido para o dia 15 de março. No IPTU estão inclusos os valores relativos à Taxa de Coleta de L...