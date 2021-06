Economia Ipea revisa previsão do PIB deste ano de 3% para 4,8% A revisão faz parte da análise trimestral da economia brasileira, divulgada hoje pelo instituto

O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) elevou de 3% para 4,8% a previsão de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB, a soma de todos os bens e serviços produzidos no país), para 2021. A revisão foi baseada na expectativa de crescimento mais sustentado da atividade econômica no segundo semestre, com o avanço da vacinação contra a Covid-19; o ambiente externo m...