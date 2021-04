Economia Investimento público em ensino reduz desigualdade de renda, diz pesquisa Segundo dados do levantamento do Centro de Pesquisa em Macroeconomia das Desigualdade, apontam que os gastos com educação reduzem em até 9,62% o índice que mede a diferença de renda

A educação pública é uma das políticas mais eficazes no combate às desigualdades no Brasil, segundo levantamento exclusivo do Made/USP (Centro de Pesquisa em Macroeconomia das Desigualdades). Os dados apontam que os gastos com educação reduzem em até 9,62% o índice que mede a diferença de renda. O índice de Gini serve para indicar a desigualdade, em uma escala que va...